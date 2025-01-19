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Перечислены советы по продаже старого смартфона

Перечислены советы по продаже старого смартфона

Перед продажей смартфона необходимо удалить все личные данные и извлечь из аппарата сим-карту. Об этом RT заявил руководитель проектов «МегаФона» по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков.

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