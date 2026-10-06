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Пол Робинсон: «Если Кейн не выиграет «Золотой мяч», это будет издевательством. Конкуренция высока, но больше ни у кого нет такой статистики»

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон считает, что Харри Кейн должен получить « Золотой мяч »-2026.

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