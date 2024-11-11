Global Look Press/Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos Если бы бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в состав новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, он мог бы стать агентом Киева в американском правительстве.
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