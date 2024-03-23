Ямочный ремонт, уборка территории  и другое:  в Миллерово ЖКХ за неделю

За минувшую неделю предприятиями жилищно-коммунального комплекса Миллеровского городского поселения выполнены следующие виды работ: МУП «ВОДОКАНАЛ» Устранён порыв на линии водоснабжения по улице Олега Кошевого, 13, отремонтирован пожарный гидрант на улице Декабристов, 2, отремонтирована горловина колодца на улице Романенко, 22.
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