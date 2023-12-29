Медвежий угол
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Медвежий угол

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За раскрутку "новости" о "голой вечеринке" взялись "серьёзные" новостные западные агентства и издания...

За раскрутку "новости" о "голой вечеринке" взялись "серьёзные" новостные западные агентства и издания...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Нет, этой теме положительно не дают выдохнуться и угаснуть.Теперь за раскрутку "новости" о "голой вечеринке" взялись "серьёзные" (как они сами себя называют) новостные западные агентства и издания.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Филя в очках словно стрекозел .
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4 час.
Алина Белова
Автор  прав. Поддерживаю.
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3 час.
Zoia Goldshtab
Хорошая статья!
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45 мин.

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