6-9 ноябрьдә Казанда татар яшьләре өчен «Акыл Фабрикасы» форумы узачак. Чара Татарстаннан һәм Россиянең башка төбәкләреннән 80ләп яшь лидерны берләштерәчәк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Әдәби кафе»да Нә...
- «Казанда Көнчыгыш...
- Себер Сабан туенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым