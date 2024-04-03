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Релиз Content Warning, кооператив в Armored Core 6, анонс Jump Ship, новый проект отца Dragon Age…

Релиз Content Warning, кооператив в Armored Core 6, анонс Jump Ship, новый проект отца Dragon Age…

Творческий руководитель всех трёх частей Dragon Age представил новую игру Eternal Strands, анонсирована Jump Ship — смесь Sea of Thieves и Faster Than Light, состоялся релиз наследницы Lethal Company и Phasmophobia — Content Warning .

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