Релиз Content Warning, кооператив в Armored Core 6, анонс Jump Ship, новый проект отца Dragon Age…

Творческий руководитель всех трёх частей Dragon Age представил новую игру Eternal Strands, анонсирована Jump Ship — смесь Sea of Thieves и Faster Than Light, состоялся релиз наследницы Lethal Company и Phasmophobia — Content Warning .
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