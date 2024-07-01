Политолог Шпетле: Венгрия в качестве председателя не сможет изменить политику ЕС

Венгрия даже в качестве председателя Совета Европейского союза не сможет кардинально изменить политику организации, но Будапешт может немного ослабить антироссийскую риторику, которая существует в данный момент в Европе.
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