NQ bias E-MINI NASDAQ-100 FUTURES CME_MINI:NQ1! Trade_with_ICE Im bullish until we break this zone below.
NQ bias
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NQ bias E-MINI NASDAQ-100 FUTURES CME_MINI:NQ1! Trade_with_ICE Im bullish until we break this zone below.