Белый дом: Джо Байден не полностью ознакомился с мирным планом Зеленского

Президент США Джо Байден не получил полной информации о мирном плане Владимира Зеленского. Как сообщил журналистам Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, украинская сторона предоставила Вашингтону лишь частичную информацию о своем плане.