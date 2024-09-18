Белый дом: Джо Байден не полностью ознакомился с мирным планом Зеленского

Президент США Джо Байден не получил полной информации о мирном плане Владимира Зеленского. Как сообщил журналистам Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, украинская сторона предоставила Вашингтону лишь частичную информацию о своем плане.
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