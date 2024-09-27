Запрет доступа к коллайдеру: угроза для будущего российской науки? Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы в новостях все чаще появляются сообщения о том, что российские ученые теряют доступ к одному из ключевых мировых научных инструментов — Большому адронному коллайдеру.