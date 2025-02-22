Трамп опроверг информацию о своем визите в Москву на 9 Мая

Президент США заявил, что не намерен прилетать в Москву на День Победы. Ни в Москве, ни в Вашингтоне официально не подтвердили информацию французского журнала Le Point, сообщившего о том, что президент США Дональд Трамп может приехать в Москву 9 мая и принять участие в праздновании Дня Победы вместе с российским лидером Владимиром Путиным.