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Трамп опроверг информацию о своем визите в Москву на 9 Мая

Трамп опроверг информацию о своем визите в Москву на 9 Мая

Президент США заявил, что не намерен прилетать в Москву на День Победы. Ни в Москве, ни в Вашингтоне официально не подтвердили информацию французского журнала Le Point, сообщившего о том, что президент США Дональд Трамп может приехать в Москву 9 мая и принять участие в праздновании Дня Победы вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

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