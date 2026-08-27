Пашинян отказался называть Россию стратегическим партнером

Никол Пашинян и Владимир Путин на встрече в Кремле, апрель 2026 года © Pavel Bednyakov/Pool/AP Армения больше не считает Россию своим стратегическим партнером из-за того, что ОДКБ не оказала Еревану военную помощь во время столкновений с Азербайджаном в сентябре 2022 года, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.