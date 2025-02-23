GeForce RTX 5070 Ti с «отвалившимися» блоками ROP теряет до 11 % производительности в си...

GeForce RTX 5070 Ti с «отвалившимися» блоками ROP теряет до 11 % производительности в синтетических тестахРанее сообщалось, что некоторые видеокарты GeForce RTX 5090/RTX 5090D, а как позже выяснилось и RTX 5070 Ti, оснащены бракованными GPU, у которых не хватает нужного количества блоков растеризации, напрямую отвечающих за производительность видеокарт.