РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Собянин: Москва взяла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию горхозяйства

Москва второй раз получила гран-при Национальной премии «Умный город» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что город снова получил главный приз Национальной премии «Умный город» и отметил, что 11 цифровых проектов были награждены.

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