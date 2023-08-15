ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 августа 2023 года

Энергия дня пятнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 792 = Более всего заинтересован в красивых отношениях мужчины и женщины Бог = Болезнь - это борьба вашего организма с вашей глупостью, с вашим невежеством = Быть исключительным, быть идеалом, имеет смысл в глазах такого же идеала = В вашей ДНК заложена Энергетическая подпись вашего уникального существа =Вдохновение, как влюблённость, появляется ниоткуда и исчезает в никуда =Взаимодействие Планов Бытия осуществляется по Закону обмена веществ =Внести через Числовые Коды новую Идею в ментальное поле Человечества = Вознесение - это конечный этап эволюции человеческого существа = Вознестись в более высоковибрационные сферы Космического Бытия = Время и есть Цикл, независимо от его величин.