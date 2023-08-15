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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 августа 2023 года

Энергия дня пятнадцатого августа две тысячи двадцать третьего года = 792 = Более всего заинтересован в красивых отношениях мужчины и женщины Бог = Болезнь - это борьба вашего организма с вашей глупостью, с вашим невежеством  = Быть исключительным, быть идеалом, имеет смысл в глазах такого же идеала = В вашей ДНК заложена Энергетическая подпись вашего уникального существа =Вдохновение, как влюблённость, появляется ниоткуда и исчезает в никуда =Взаимодействие Планов Бытия осуществляется по Закону обмена веществ =Внести через Числовые Коды новую Идею в ментальное поле Человечества =  Вознесение - это конечный этап эволюции человеческого существа =  Вознестись в более высоковибрационные сферы Космического Бытия = Время и есть Цикл, независимо от его величин.

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Комментарии
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Antanas
Чем больше отдаеш тем богаче становишся.👍👍👍👍👍.
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8 час.
Ирина Карамышева
Как не хватает людям энергии любви и межу мужчиной и женщиной в особенности...всем людям любви и счастья!
Ответить
8 час.

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