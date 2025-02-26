Зашёл в коммуналку в центре Петербурга, где комната стоит 4 миллиона

Владимир Гусев

Всё решаемо ВТЧ и в коммуналке - и душ и плита и какашка. У знакомой была коммуналка с окнами прямо на Невский проспект. Причем квадратов 40, а на потолке в углу четвертушка лепнины под люстру диаметром общим метра 4. Видимо разгородили большой зал на 4 части. Одному можно было жить вполне комфортно, при том, что до работы 10 минут пешком, а не полтора часа езды, как из новостроек. Кстати, многие постепенно выкупают освобождающиеся комнаты - это получается дешевле новостроек, правда в конце придётся делать большой ремонт, НО геолокация просто бесценна! А вот комнаты на подселении это что то!!! Чаще всего они делались из панельных 3 шек хрущёвок - это на два хозяина, а так же из трешек панельных девятиэтажек - на 2-3 хозяина. Причем особых проблем с удобствами не было из за малочисленности населения - договаривались как то, а вот пятиметровая кухня это полный трэш!!! А вы современные малогабаритные квартиры в новостройках видели? Из серии прихожая - туалет???