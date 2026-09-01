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RT Russia

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Специалист Шапкин: школьникам не стоит покупать навороченные планшеты

Специалист Шапкин: школьникам не стоит покупать навороченные планшеты

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин в беседе с RT рассказал, чем нужно руководствоваться при выборе планшета для обучения ребёнка в школе и объяснил, как вернуть технику, если она окажется неисправной.

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