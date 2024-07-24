В ЗАГСах Владивостока раздают «Сертификаты молодоженов»

В ЗАГСах Владивостока за полгода вручили 347 «Сертификатов молодоженов», сообщает PRIMPRESS. Они дают возможность парам пройти в ведущем медицинском учреждении региона бесплатное комплексное обследование репродуктивной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии