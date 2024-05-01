Члена молдавской оппозиции держат в аэропорту по возвращении из России

Использованы материалы: t.me/victoria_sapa Бывшего кандидата в мэры города Бельцы от оппозиционной Партии "Шанс" Викторию Шапу на протяжении нескольких часов держат в аэропорту Кишинева после ее возвращения из Москвы.
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