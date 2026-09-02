"Европа проиграла. Украина проиграла. Всё проиграно": О чём жалеют уехавшие из России. Исповедь звёздных релокантов

Они уезжали с высоко поднятой головой. Беглецам казалось, что их талант оценят на Западе, а деньги и связи позволят жить на широкую ногу.
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Убедить как можно больше известных широкому кругу людей в правильности релок-выбора, несомненно, одна из немаловажных частей прокси-войны. В расчёте на то, что их почитатели пойдут за ними как стало за вожаком. И тут была одна из самых крупных ошибок. "Герои сплетен" в основном уже пережили свою популярность и попросту надоели народу. По хорошему, таких вожаков среди часто мелькающих на экранах TV и мониторов, практически не было. Пересидели!