В Актау начали наносить муралы на трансформаторные подстанции

В Актау начали обновлять фасады трансформаторных подстанций. До конца года планируется изменить внешний облик 40 объектов, передает inAktau.
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