Регистрация кандидатов на выборах президента РФ завершена

Москва, 11 февраля /Синьхуа/ -- Центризбирком РФ завершил этап регистрации кандидатов на выборах президента, по итогам которого за главный пост страны поборются четыре кандидата -- выдвиженец от партии "Новые люди" Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов.