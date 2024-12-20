Абхазия и бесплатная электроэнергия

Владимир Петросов

До меня не доходит, как можно такую глупость как: "...Посмотрите на Москву. Абсолютно все крупнейшие и самые известные гостиницы нашей столицы принадлежат международным сетям" ставить себе в заслугу. Вместо того, чтобы их постепенно отжимать в российскую собственность, бабки тупо перетекают "международным сетям". Ну а абхазы, в данный момент, своими требованиями напоминают старое выражение: "Ты налей, я выпью". Даже не поймёшь сразу, хитрые они или тупые. Хотя если МЫ с московскими гостиницами такие тупые, что им мешает брать пример с НАС.