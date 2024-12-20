Абхазия продолжает на регулярной основе сообщать нам о том, чего она хочет. Теперь им угодно чтобы Россия бесплатно снабжала их энергией в 2025 году.
Абхазия и бесплатная электроэнергия
Комментарии
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Владимир Петросов
До меня не доходит, как можно такую глупость как: "...Посмотрите на Москву. Абсолютно все крупнейшие и самые известные гостиницы нашей столицы принадлежат международным сетям" ставить себе в заслугу. Вместо того, чтобы их постепенно отжимать в российскую собственность, бабки тупо перетекают "международным сетям". Ну а абхазы, в данный момент, своими требованиями напоминают старое выражение: "Ты налей, я выпью". Даже не поймёшь сразу, хитрые они или тупые. Хотя если МЫ с московскими гостиницами такие тупые, что им мешает брать пример с НАС.
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12 час.
Империалист циничный
Половина бабок. Остальное идёт в Россию.
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10 час.
И
Иринушка
А ключи от квартиры, где деньги лежат, им не надо ?
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8 час.
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