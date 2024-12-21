В Елизаветинскую больницу госпитализировали пожилого мужчину, которого прохожие нашли на улице. Он лежал на обледеневшем асфальте.
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В Елизаветинскую больницу госпитализировали пожилого мужчину, которого прохожие нашли на улице. Он лежал на обледеневшем асфальте.