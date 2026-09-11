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Царьград

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Вертолет сбросил 20 тонн воды на пожар в заповеднике Утриш

Вертолет сбросил 20 тонн воды на пожар в заповеднике Утриш

Для ликвидации возгорания в заповеднике Утриш задействовали авиацию. Вертолет уже осуществил свыше 20 сливов воды на очаги огня.

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