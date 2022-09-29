Путин рассказал о возмутившей его ситуации с мобилизацией врачей

Путин возмутился зачислением врачей в качестве мотострелков в ходе частичной мобилизации Российский президент Владимир Путин возмутился случаями, когда при Путин возмутился зачислением врачей в качестве мотострелков в ходе частичной мобилизации Российский президент Владимир Путин возмутился случаями, когда при частичной мобилизации добровольцев «заворачивали обратно», а врачей зачисляли в качестве мотострелков, на ошибки в ходе призыва в Вооруженные силы (ВС) РФ он указал во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, пишет ТАСС.