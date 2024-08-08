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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Так рад, что эта игра наконец вышла»: релиз Prince of Persia: The Lost Crown в Steam встретили...

«Так рад, что эта игра наконец вышла»: релиз Prince of Persia: The Lost Crown в Steam встретили...

«Так рад, что эта игра наконец вышла»: релиз Prince of Persia: The Lost Crown в Steam встретили с ожидаемой ирониейИздательство Ubisoft совместно с Ubisoft Montpellier выпустило в Steam метроидванию Prince of Persia: The Lost Crown, дебютировавшую на других платформах в начале 2024 года.

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