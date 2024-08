«Так рад, что эта игра наконец вышла»: релиз Prince of Persia: The Lost Crown в Steam встретили с ожидаемой ирониейИздательство Ubisoft совместно с Ubisoft Montpellier выпустило в Steam метроидванию Prince of Persia: The Lost Crown, дебютировавшую на других платформах в начале 2024 года.