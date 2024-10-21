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Доброе утро, уважаемые подписчики

Доброе утро, уважаемые подписчики

Доброе утро, уважаемые подписчики21 октября 1966 года с подмосковного аэродрома в Жуковском в небо впервые поднялся легендарный самолёт Як-40.

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