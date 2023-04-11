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Возглавлявший захват храма УПЦ бывший депутат Рады Владимир Стретович погиб в ДТП на Украине

Возглавлявший захват храма УПЦ бывший депутат Рады Владимир Стретович погиб в ДТП на Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Стретович, возглавлявший захват одного из храмов Украинской православной церкви (УПЦ), шестого апреля погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

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