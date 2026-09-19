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Вратарь «Миллуолла» Маршалл обвинил в плевке в него форварда «Вест Хэма» Кастельяноса. Команды встретились в «Дерби Докеров» впервые за 14 лет

Вратарь «Миллуолла» Филип Маршалл обвинил аргентинского форварда «Вест Хэма» Тати Кастельяноса в том, что нападающий плюнул в голкипера.

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