Жители Долгопрудного сдали более 40 видов отходов в рамках экоакции

Жители микрорайона Новые Водники городского округа Долгопрудный сдали более 40 видов вторсырья в рамках акции по раздельному сбору отходов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
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