В КНР выдан ордер на арест экс-замглавы отдела пропаганды Компартии

Народная прокуратура верховного уровня объявила о выдаче ордера на арест экс-заместителя руководителя отдела пропаганды Центрального Комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчуня, бывшего чиновника подозревают в коррупции.
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