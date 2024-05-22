В Свердловской области школьнику зажевало ногу мотоблоком

В Нижних Сергах 13-летнего подростка затянуло внутрь мотоблока во время работ в огороде. Согласно сообщению в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург», очевидцы рассказали, что мальчику пришлось ампутировать конечность на месте происшествия.
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