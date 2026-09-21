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Де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до 2032 года

Де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до 2032 года

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) официально объявила о продлении соглашения с главным тренером сборной Луисом де ла Фуэнте.

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