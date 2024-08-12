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«Последний вздох войны»: Карасев о вторжении в Курскую область

«Последний вздох войны»: Карасев о вторжении в Курскую область

Украина атаковала российское приграничье, чтобы выбить себе очки перед началом переговоров с РФ. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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