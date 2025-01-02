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RT Russia

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Учёный Кузнецов объяснил возникновение на Земле магнитной бури уровня G4

Учёный Кузнецов объяснил возникновение на Земле магнитной бури уровня G4

Научный руководитель Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с RT рассказал, чем может быть вызвана магнитная буря на Земле, произошедшая 1 января.

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