Учёный Кузнецов объяснил возникновение на Земле магнитной бури уровня G4

Научный руководитель Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в беседе с RT рассказал, чем может быть вызвана магнитная буря на Земле, произошедшая 1 января.
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