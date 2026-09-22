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Мировое обозрение

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Факельные шествия и Гитлер: Австралийского журналиста шокировал нацизм на Украине

Факельные шествия и Гитлер: Австралийского журналиста шокировал нацизм на Украине

В Киеве нацистская символика стала настолько привычным фоном, что перестала вызывать хоть какую-то реакцию у окружающих.

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