Новая RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon получила положительные отзывы п...

Новая RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon получила положительные отзывы после релизаПосле нескольких лет в раннем доступе Tainted Grail: The Fall of Avalon получила высокий рейтинг — «Очень положительный» (87% из более чем 5,7 тысяч отзывов в Steam).
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