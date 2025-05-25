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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Новая RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon получила положительные отзывы п...

Новая RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon получила положительные отзывы после релизаПосле нескольких лет в раннем доступе Tainted Grail: The Fall of Avalon получила высокий рейтинг — «Очень положительный» (87% из более чем 5,7 тысяч отзывов в Steam).

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