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Политический вестник

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Понедельник будет самым тяжелым днем для Киева? На фронте ждут иностранный спецназ

Понедельник будет самым тяжелым днем для Киева? На фронте ждут иностранный спецназ

Понедельник будет самым тяжелым днем для Киева: на фронте ждут иностранный спецназ. Западные СМИ вслед за главой киевского режима анонсируют появление на передовой 27 октября корейских бойцов в составе русской армии.

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Владимир Алтайцев
Ждём  КНДР  на  поле боя.
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