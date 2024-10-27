Понедельник будет самым тяжелым днем для Киева: на фронте ждут иностранный спецназ. Западные СМИ вслед за главой киевского режима анонсируют появление на передовой 27 октября корейских бойцов в составе русской армии.
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