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Военное обозрение

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Спецслужбы США задержали служащего ВВС за раскрытие сведений об украинском конфликте на сайте знакомств

Спецслужбы США задержали служащего ВВС за раскрытие сведений об украинском конфликте на сайте знакомств

Мужчина работал в стратегическом командовании вооруженных сил США на одной из баз военно-воздушных сил.

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