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Томас Тухель: «Аргентина почти такая же, как и 4 года назад – они верны своему стилю, история много для них значит. Но у Англии есть терпение и характер, чтобы им противостоять»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что его команда готова к трудностям в противостоянии с Аргентиной .

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