Глава Пентагона Остин: ВСУ применят оружие США против военных из КНДР в зоне СВО

Глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил вероятным применением ВСУ американского оружия против военных из Северной Кореи под предлогом самообороны, если солдаты КНДР окажутся в зоне специальной военной операции.
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