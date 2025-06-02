На испытательном треке завода Tesla обнаружили неизвестный прототип

Прототип неизвестного электромобиля Tesla / © Teslarati На его фотографии и видео обратило внимание издание Teslarati, которое отметило, что, существует вероятность, что прототип электромобиля представляет собой тестовый экземпляр будущего бюджетного и общедоступного электромобиля Model 2 или Model Q, о котором много раз говорил Илон Маск.