На испытательном треке завода Tesla обнаружили неизвестный прототип

Прототип неизвестного электромобиля Tesla / © Teslarati На его фотографии и видео обратило внимание издание Teslarati, которое отметило, что, существует вероятность, что прототип электромобиля представляет собой тестовый экземпляр будущего бюджетного и общедоступного электромобиля Model 2 или Model Q, о котором много раз говорил Илон Маск.
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