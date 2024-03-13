Анджелина Джоли дебютировала как дизайнер на красной дорожке

Актриса впечатлила своим первым публичным опытом. Анджелина Джоли довольна своим дебютом Социальные сетиХотя сама Анджелина Джоли решила пропустить в этом году вручение наград Американской Киноакадемии, ее творение всё же появилось на красной дорожке.