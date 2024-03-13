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Анджелина Джоли дебютировала как дизайнер на красной дорожке

Анджелина Джоли дебютировала как дизайнер на красной дорожке

Актриса впечатлила своим первым публичным опытом. Анджелина Джоли довольна своим дебютом Социальные сетиХотя сама Анджелина Джоли решила пропустить в этом году вручение наград Американской Киноакадемии, ее творение всё же появилось на красной дорожке.

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