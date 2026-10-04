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Депутат Рябцева снова нашла Забайкалье в списке территорий-должников по очистным

Депутат Рябцева снова нашла Забайкалье в списке территорий-должников по очистным

Депутат Госдумы Жанна Рябцева в своём Telegram-канале отчиталась об очередном заседании правительственного «Инцидента №55» — федерального механизма контроля за строительством очистных сооружений на Байкале и Волге.

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