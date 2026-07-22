❗️Из многоэтажки в Ялте, куда ударил украинский беспилотник, ночью эвакуировали 350 человек Помощник Главы Крыма Ольга Курлаева.
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❗️Из многоэтажки в Ялте, куда ударил украинский беспилотник, ночью эвакуировали 350 человек Помощник Главы Крыма Ольга Курлаева.