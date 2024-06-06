Дмитрий ПесковСегодня 423 прочитали Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью саудовским телеканалам «Аль-Арабия» и «Хадас» заявил, что оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вредят только его собственной репутации.
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