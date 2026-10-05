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Юран готов позвать Дзюбу в «Урал»: «Артем в Первой лиге был бы ох каким помощником! Там опыт – самое главное. Я даже согласился бы, чтобы он на выезды не ездил»

Бывший тренер «Спартака», а ныне главный тренер «Урала»  Сергей Юран  выразил готовность пригласить в свою команду  Артема Дзюбу .

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