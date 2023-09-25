ОДКБ мало для безопасности Армении от НАТО – нужно НАТО

Пашинян - выразитель интересов армяновской псевдоэлиты, им плевать на то, что Армяния может исчезнуть, у этих гадов давно имеются "запасные аэродромы"...

ВА

Виктор Александров

Пашинян такой же предатель народа, как и Зеленский. До недавних заявлений Пашиняна Карабах считался спорной территорией. Пашинян лично передал эти территории Армении. С независимостью Карабаха, завоёванной в вооружённой борьбе, Пашиняном покончено. И это новая политика империи подлости – выставлять на выборы «засланного казачка» с правильными лозунгами, а потом проворачивать свои подлые делишки. Александров Виктор Константинович.