Эту мысль попытался донести до сограждан Пашинян в своём в своем послании к нации в связи с событиями в Нагорном Карабахе.
ОДКБ мало для безопасности Армении от НАТО – нужно НАТО
Комментарии
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Константин Котельников
Пашинян - выразитель интересов армяновской псевдоэлиты, им плевать на то, что Армяния может исчезнуть, у этих гадов давно имеются "запасные аэродромы"...
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16 час.
ВА
Виктор Александров
Пашинян такой же предатель народа, как и Зеленский. До недавних заявлений Пашиняна Карабах считался спорной территорией. Пашинян лично передал эти территории Армении. С независимостью Карабаха, завоёванной в вооружённой борьбе, Пашиняном покончено. И это новая политика империи подлости – выставлять на выборы «засланного казачка» с правильными лозунгами, а потом проворачивать свои подлые делишки. Александров Виктор Константинович.
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14 час.
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