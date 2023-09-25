Спички - не игрушка

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ОДКБ мало для безопасности Армении от НАТО – нужно НАТО

ОДКБ мало для безопасности Армении от НАТО – нужно НАТО

Эту мысль попытался донести до сограждан Пашинян в своём в своем послании к нации в связи с событиями в Нагорном Карабахе.

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Комментарии
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Константин Котельников
Пашинян - выразитель интересов армяновской псевдоэлиты, им плевать на то, что Армяния может исчезнуть, у этих гадов давно имеются &quot;запасные аэродромы&quot;...
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16 час.
ВА
Виктор Александров
Пашинян такой же предатель народа, как и Зеленский. До недавних заявлений Пашиняна Карабах считался спорной территорией. Пашинян лично передал эти территории Армении. С независимостью Карабаха, завоёванной в вооружённой борьбе, Пашиняном покончено. И это новая политика империи подлости – выставлять на выборы «засланного казачка» с правильными лозунгами, а потом проворачивать свои подлые делишки. Александров Виктор Константинович.
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14 час.

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